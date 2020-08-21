В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 21 августа, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. К. Маркса 28, 30-40, ул. Лужская 27(СОШ №53), 38-52, ул. Курильская 30, ул. Верещагина 1-3, 2-6, ул. Балтийская 5-15, 17-27, ул. Зелёная 79, 78-80, ул. Горького 91, 124-126а, 130-132, 140а, 140-148, ул. Артиллерийская 23а, 23-43, 46.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Комсомольская 83, 83к1, ул. Марш. Борзова 96 (д/сад №122), ул. Эльблонгская 9а, 9-11, ул. Серпуховская 20-24, ул. Дзержинского 36, ул. И. Земнухова 8.

До 17:00 вода отключена на пр-кт Победы 73-75, ул. Радищева 91-97, 82-106, ул. Рылеева 3-9, 6-10, ул. Вагоностроительная 12-16, ул. Орудийная 6-10, 10а, 14-14а, 18д, ул. Аэропортная 1, 1а, 3, 7, 7а, 9, 10, пер. Полевой 3, 23а, 23-43, 38-42.

До 18:00 водоснабжение отключено на ул. Горького 124-126, 134-146, 140а; ул. Верещагина 1-3, 2-6; ул. Балтийская 1-3.

Горячая вода до 18:00 отключена в Центральном районе на ул. Лужской 23, 34-52; в пер. Карташова 7-9, 10-18; во 2-ом пер. Алданском 3, 7.