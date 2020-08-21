В Советске 14-летняя школьница пыталась сброситься с крыши здания

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Советске полицейские предотвратили несчастный случай с участием 14-летней школьницы.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ППС и участковый услышали детский плач, доносящийся с крыши здания.

«Мгновенно оценив обстановку, полицейские приняли меры к предотвращению несчастного случая. Они незамедлительно обыскали чердачное помещение и крышу здания. Сержант полиции Дмитрий Фадеев обнаружил 14-летнюю школьницу на краю крыши, отвлек ее разговором, после чего схватил за руку и отвел в безопасное место», - рассказали в пресс-службе УМВД.

По предварительным данным, школьница пыталась совершить суицид. Сейчас с девушкой работают психологи и сотрудники ПДН.