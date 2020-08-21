Алиханов предложил создать программу по высадке кедровых рощ в Калининградской области

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Региональные власти планируют создать программу по высадке кедровых рощ в муниципалитетах. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Вчера во время посещения Зеленоградского округа заехали в гости к Ивану Ивановичу Санжарову, посадили 10 миллионныи кедр и договорились создать программу по высадке кедровых рощ в муниципалитетах. Очень порадовали детишки из ковровского детсада, которые занимаются изучением природы, выращивают свои овощи и ухаживают за аптекарским садом», - написал глава региона.

Как ранее писала «Комсомолка», кедровый питомник основал в Зеленоградском районе житель Сахалина Иван Санжаров.