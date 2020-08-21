В ДТП с автобусом под Правдинском пострадали 13 человек

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Правдинском районе увеличилось до 13. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, авария произошла на 5-м километре автодороги «Домново-Ягодное-Багратионовск». 57-летний водитель автобуса на прямом участке дороги отвлекся от управления т врезался в придорожное дерево.

Накануне в полиции сообщили, что, по предварительным данным, травмы получили четыре человека. По уточненным данным телесные повреждения получили 13 человек.