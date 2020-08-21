Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из Калининграда в Минеральные Воды

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С 7 сентября авиакомпания «Азимут» планирует начать полеты по новому направлению из Калининграда в Минеральные Воды и увеличивает количество рейсов в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы по маршруту Калининград - Минеральные Воды - Краснодар и в обратном направлении будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах SSJ100 в компоновке 100 пассажирских кресел.

Полетная программа запланирована в рамках действия летнего расписания до 24 октября.