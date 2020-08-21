На "Берлинке" в ДТП пострадали два пассажира такси

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в результате столкновения двух машин в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на автодороге «Калининград-Мамоново». 60-летний таксист на «Рено» при выезде на перекресток не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Плимут». От удара «Плимут» врезался в стоящий на перекрестке «Мерседес», после чего оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП 74-летняя и 53-летняя пассажиры такси, а также 26 летний пассажир «Плимута» получили телесные повреждения.