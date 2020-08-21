В Калининграде началась вакцинация беременных женщин против гриппа

В Калининградской области стартовала вакцинация беременных женщин против гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, прививки будут проводиться в женских консультациях на всей территории региона.

«Доставка вакцины с обеспечением «холодовой» цепи в медицинские организации осуществляется по графику и завершится до 27 августа. Иммунизация беременных женщин будет проводиться вакциной отечественного производства без консерванта до 15 октября», - заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Информацию о поступлении вакцины можно узнавать в женской консультации по месту наблюдения.