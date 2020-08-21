В Гвардейске полицейские раскрыли кражу 150 коллекционных монет из особняка

. Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейске полицейские раскрыли кражу коллекционных монет из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник разбил камнем окно в доме потерпевшего, после чего проник внутрь и похитил 150 коллекционных монет. Когда он покидал жилище, его заметил очевидец.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника, а также обследовали соседние улицы. И обнаружили часть монет, рассыпанных на улице», - рассказали в пресс-службе полиции.

Выяснив, в каком направлении скрылся вор, полицейские вскоре задержали его. В ходе обыска у него были изъяты краденые монеты. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», а это до 6 лет лишения свободы.