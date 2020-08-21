Мэрия Калининграда: Около 80 процентов пассажиров в автобусах надевают маски

. Фото: мэрия Калининграда

Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте уже приносят результаты. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, еще неделю назад без масок в транспорте было от 50 до 60% пассажиров, сейчас 70-80% горожан надевают маски.

«Значительно уменьшилось количество людей, у которых нет с собой средств индивидуальной защиты. Тем, кто не соблюдает масочный режим, перевозчик имеет право не оказывать услугу», - заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее власти заявили, что в Калининградской области ужесточат соблюдение масочного режима.