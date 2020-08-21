В Калининграде наркосбытчика приговорили к 8,5 годам «строгача»

. Фото: Александр Подгорчук

8,5 лет лишения свободы получил житель Калининграда, решивший заработать на продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В марте этого года мужчина организовал «закладку» в одном из парков Калининграда, после чего встретился с покупателем, получил от него 24 тыс рублей и сообщил место расположения тайника. Горожанин не подозревал, что продажа проходила в рамках проверочной закупки, так что оформления сделки его задержали полицейские.

Суд признал его виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.