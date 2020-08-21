В Гусеве бизнесмену угрожали убийством и вымогали 5 млн рублей

В Гусеве полицейские задержали группу вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Двое мужчин угрожали индивидуальному предпринимателю физической расправой и уничтожением его имущества, а также требовали передать им 5 миллионов рублей. Злоумышленников задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД при силовой поддержке Росгвардии.

В ходе обысков у задержанных изъяли травматическое и огнестрельное оружие. Сейчас злоумышленники заключены под стражу.

На них завели уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере».