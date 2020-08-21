Калининградская область вышла на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

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В настоящее время Калининградская область находится уже на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе выдержаны все необходимые показатели.

- В области обеспечен уровень ежедневного тестирования более 120 на 100 тысяч населения. Несмотря на то, что коэффициент распространенности инфекции в отдельные дни превышает показатель 1,0, среднесуточный показатель темпа прироста за последние четыре календарные недели на уровне 0,4-0,5, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в регионе обеспечено снижение уровня заболеваемости внутрибольничными пневмониями:

- Среди регистрируемых случаев коронавируса клинические формы пневмонии уменьшились на 10%, а каждый четвертый новый случай выявляется у людей, не имеющих симптомов заболевания.

А вот уровень заболеваемости COVID-19 среди граждан старше 65 лет остается высоким. Также увеличивается доля заболевших среди работающего населения и формируются болеющие семейный очаги численностью более двух человек.

- Сегодня мы видим отчасти стабильную ситуацию с распространением коронавируса, но она может перемениться в любой момент, - прокомментировал губернатор Антон Алиханов. - Только совместными усилиями, когда каждый человек будет ответственным за здоровье себя и других, мы сможем не допустить ухудшения ситуации.