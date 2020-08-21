Алиханов жестко раскритиковал заборы на калининградских улицах

. Фото: Иван МАРКОВ

"Комсомолка" всегда очень скептически относилась к заборам на городских улицах, которые в последние три года росли, как грибы после дождя. Причем устанавливают их не только на оживленных трассах, но и на небольших улицах. Понятно, что производители ограждений получают на контрактах большие деньги.

А что получают горожане? Во-первых, мы видим эстетическое уродство. Во-вторых, заборы закрывают автомобилистам обзор на перекрестках.

В пятницу на оперативном совещании регионального правительства "заборное строительство" жестко раскритиковал губернатор Антон Алиханов.

- Эти заборы вообще нужно убрать, - заявил глава области. - В приморских муниципалитетах это сделать можно и нужно. В Черняховске тоже очень сильно бросается в глаз. Красивая архитектура, ходишь вокруг, и опять эти заборы лезут со всех сторон. Непонятно, зачем установлены, кого они и от чего спасают.

Убирать заборы начнут в Зеленоградске, затем, глядишь, дело и до Калининграда дойдет. Ограждения, по мысли Алиханова, останутся только на трассах с интенсивным автомобильным движением.