Под Калининградом задержан похититель монет

В полицию поступило заявление от жителя Гвардейска, который сообщил, что неизвестный похитил у него 150 коллекционных монет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- Злоумышленник разбил камнем окно в доме потерпевшего, после чего проник внутрь и похитил имущество, - рассказали детали происшествия в ведомстве. – Вора заметил приятель собственника коллекции. Горожанин как раз проходил мимо и обратил внимание, как из окна вылез незнакомый мужчина и скрылся.

По горячим следам сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника, а также обследовали соседние улицы.

- Стражами порядка была обнаружена часть монет, рассыпанных на земле, которые подозреваемый потерял во время побега, - отметили полицейские.

Похитителя нашли быстро. В ходе обыска у него изъято краденое. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.