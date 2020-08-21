В Калининградской области снова продлили режим самоизоляции для тех, кому 65+

Для пожилых людей риск заражения коронавирусной инфекцией остается высоким. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 21 августа, внесены изменения в постановление регионального правительства от 16 марта 2020 года № 134. В частности, принято решение – продлить режим самоизоляции для жителей Калининградской области в возрасте 65 лет и старше.

- В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября, - отметили в правительстве Калининградской области.

Есть и хорошие новости! Можно расширить число посетителей матчей с участием футбольного клуба «Балтика» до 20 % от общего числа мест на стадионе.

- Ближайшая игра состоится 30 августа. – напоминают региональные власти. - На своем поле балтийцы будут бороться с новичком ФНЛ - командой «Акрон».