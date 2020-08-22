Под Неманом сгорел дом довоенной постройки

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В поселок Тушино Неманского района по тревоге выезжали пожарные. ЧП случилось в минувшую пятницу, 21 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на поселковой улице Вишневой горел деревянный дом довоенной постройки.

Огнем были объяты стены, потолок и кухонная утварь на площади 20 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух местных пожарно-спасательных частей в составе 7 человек и 2 единицы техники.