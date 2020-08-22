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В Калининграде сбили 15-летнюю девочку-велосипедиста

ДТП случилось на Северном обходе
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
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В Калининграде на Северном обходе случилось ДТП, в котором пострадала школьница. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 21 августа.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, наезд на 15-летнюю девочку-велосипедиста совершил автомобиль «Рено» под управлением 45-летнего водителя. Машина двигалась со стороны Тенистой аллеи в направлении Советского проспекта.

Отмечается, что школьница двигалась справа по обочине автомобильной дороги.

С места ДТП девочка доставлена на автомобиле скорой медицинской помощи в детскую областную больницу Калининграда.

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