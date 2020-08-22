Историк моды Александр Васильев выложил в соцсетях фото из Балтийска

Александр Васильев в Балтийске. Фото: Instagram.com

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев почти все лето провел в Калининградской области. Помимо того, что он открыл в Музее изобразительных искусств выставку «Звуки моды» (это про наряды звезд эстрады и оперы), он еще проводит так называемые выездные школы – экскурсии по городам области с посещением достопримечательностей, сыроварен, музеев и прочих интересных мест.

А недавно телеведущий посетил, как он сам говорит «замечательно романтическое место - город Балтийск, бывший Пиллау». Фотографии из Балтийска Александр Васильев выложил на своей страничке в Инстаграме.

«Красивый и небольшой военно-морской порт с уникальной историей, которая объединяет историю Пруссии, Швеции, Германии и России, сохраняется в замечательных памятниках императорам и псевдо-готические постройки красного кирпича. Сохранилась вилла, в которой жила подруга нашей семьи, Народная артистка России Кира Николаевна Головко, в бытность свою супругой начальника Балтийского флота адмирала Головко», - написал Александр Васильев.

О том, кто еще из знаменитостей провел это лето в Калининградской области, читайте в нашем материале.