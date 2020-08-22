В Калининграде мужчина отобрал у школьника велосипед и уехал на нем

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде на одной из улиц средь бела дня неизвестных прохожий отобрал у 16-летнего подростка велосипед. Информацию об этом вместе с приметами подозреваемого получил наряд вневедомственной охраны, находящийся на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в одном из дворов росгвардейцы заметили мужчину, который ехал на велосипеде. И велосипед, и гражданин были схожи с описанием в ориентировке.

«Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в Управлении.