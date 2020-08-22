Медстатист, школьница и работник прачечной: Кто в Калининграде заболел COVID-19

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 случаев коронавирусной инфекции подтверждено за последние сутки в Калининградской области. Как сообщили «Комсомолке» в региональном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 10 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония, в том числе 1 тяжелая форма, у 5 коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы.

Среди новых заболевших есть работники предприятий, неработающие граждане, пенсионеры.

Кроме того, в числе зараженных:

- Медстатист (выявлена при плановом скрининге)

- Индивидуальный предприниматель (автосервис), заболел по контакту в семье

- Сотрудник правоохранительных органов (заболел в отпуске в Дагестане)

- Школьница (выявлена активно при обследовании по контакту с заболевшей родственницей)

- Оператор прачечной (выявлена по контакту с ранее заболевшей коллегой)

- Самозанятый (заболел по возвращению из Москвы).