Медстатист, школьница и работник прачечной: Кто в Калининграде заболел COVID-19

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
18 случаев коронавирусной инфекции подтверждено за последние сутки в Калининградской области. Как сообщили «Комсомолке» в региональном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 10 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония, в том числе 1 тяжелая форма, у 5 коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы.
Среди новых заболевших есть работники предприятий, неработающие граждане, пенсионеры.
Кроме того, в числе зараженных:
- Медстатист (выявлена при плановом скрининге)
- Индивидуальный предприниматель (автосервис), заболел по контакту в семье
- Сотрудник правоохранительных органов (заболел в отпуске в Дагестане)
- Школьница (выявлена активно при обследовании по контакту с заболевшей родственницей)
- Оператор прачечной (выявлена по контакту с ранее заболевшей коллегой)
- Самозанятый (заболел по возвращению из Москвы).