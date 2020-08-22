Продюсер Сергей Сельянов в свой день рождения открыл фестиваль «Короче» в Калининграде

Сергей Сельянов. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде отрылся фестиваль короткометражного кино «Короче». Впервые он проходит в онлайн-формате, а «живые» мероприятия проводят на стадионе «Калининград». Торжественная церемония там прошла в пятницу, 21 августа.

На церемонии присутствовал известный продюсер, президент фестиваля Сергей Сельянов, который как раз 21 августа отмечал свой день рождения.

Зрители на стадионе Фото: Предоставлено организаторами

Антон Алиханов поздравил с днем рождения Сергея Сельянова, вручив ему медаль «За заслуги перед Калининградской областью».

На стадионе на огромном экране показали короткометражки «Чиппендейл» с Виктором Сухоруковым, «Время жить, время умирать» с Гошей Куценко и другие. Зрители смотрели кино, сидя на футбольном поле.

Как рассказали организаторы, в этом году сохранена и основная конкурсная программа, и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке интернет-кинотеатра КиноПоиск HD до 23 августа.

На участие в фестивале подали более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. В основной конкурсной программе 32 короткометражные картины, почти все – премьеры, которые зритель сможет увидеть первым на фестивале.

Жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Помимо основной кинопрограммы, до 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Вручение наград и закрытие также пройдет на стадионе, смотреть его смогут не только калининградцы, но и все желающие в прямом эфире в соцсетях.

Подробное расписание фестиваля ищите здесь и на сайте korochekino.ru

Возрастное ограничение фестиваля 16+.