В выходные изменится расписание электричек в Светлогорск и Зеленоградск

. Фото: Пресс-служба КЖД

В выходные, 22 и 23 августа, изменяется расписание пригородных поездов на Зеленоградском и Светлогорском направлениях. Так, в субботу из Калининграда в Зеленоградск можно уехать в 19:42 (с Южного вокзала), из Зеленоградска в Калининград в 13:46 и 20:45.

Как сообщает пресс-служба КЖД, в воскресенье, 23 августа, назначается только один дополнительный поезд, который отправится из Калининграда в Зеленоградск в 19:42, из Зеленоградска в Калининград в 20:45. При этом вечерний поезд «выходного дня», отправляющийся с Южного вокзала в Зеленоградск 20:56 и в обратном направлении в 21:55, отменяется.

Также 23 августа отменяется вечерний поезд выходного дня на Светлогорском направлении (время отправления из Калининграда – 20:30, из Светлогорска – 21:45).

Подробное расписание смотрите здесь.