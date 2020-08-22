Строительство Русского центра искусства в Калининграде завершат в 2022 году

Общая площадь здания – 16 тысяч квадратных метров. Здесь разместится музейное пространство, арт-кафе и творческие мастерские. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде проект «Музей русской живописи и прикладного искусства» переименован на «Русский центр искусства». Об этом на встрече с губернатором региона рассказал инвестор, директор возводимого частного учреждения культуры Рустам Алиев.

Рустам Алиев. Фото: Александр КАТЕРУША

Как сообщает пресс-служба областного правительства, эти изменения позволяют более широко представлять различные виды творчества и проводить постоянные и временные экспозиции с учетом любых направлений творческой деятельности, которые реализуются на территории России.

Кроме того, был увеличен объем инвестиций. Строительство на участке «Рыбная деревня-2» идет по графику, объект планируют завершить во второй половине 2022 года.

Общая площадь здания – 16 тысяч квадратных метров. Здесь разместится музейное пространство, арт-кафе и творческие мастерские, где будут проводиться мастер-классы по разным видам искусства. Коллекция уже сформирована исходя из площадей на 70 %, всего есть около тысячи объектов показа.

Напомним, в коллекции Русского центра искусства есть работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Ге, Константина Маковского, Паоло Трубецкого и других мастеров.