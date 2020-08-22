Мошенники оформили на пятерых калининградцев кредиты на сумму более 1 млн рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу пять жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников, которые оформили на них кредиты.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 56-летняя калининградка поддалась на уговоры мошенников, сообщила им коды из СМС - те оформили на нее кредит на 276 тысяч рублей и оплатили товары в онлайн-магазине.

32-летняя и 37-летние домохозяйки похожим образом лишились 219 и 210 тысяч рублей соответственно, которые им придется выплачивать из-за оформленных на них кредитов.

44-летний безработный, доверив лже-сотрудникам банка, оформил на себя займ в размере 211 тысяч рублей, а 32-летний самозанятый будет выплачивать 294 тысячи, которые он взял в кредит и перевел на счета мобильных телефонов мошенников.

В полиции отмечают, что мошенники звонят своим жертвам и как обычно представляются сотрудниками службы безопасности банка. Но вот далее разговор идет немного по-другому пути, нежели как это было раньше. Аферисты пугают граждан, что из-за технического сбоя (либо из-за несанкционированного доступа третьих лиц к банковскому счету) без ведома клиента произошло оформление крупного кредита. Для того чтобы отменить операцию мошенники требуют сообщить им конфиденциальные данные и коды из СМС-сообщений, после чего действительно оформляют на граждан кредиты, но уже по-настоящему, и снимают со счетов деньги.