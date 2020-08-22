Для Управления Росрыболовства в Калининграде закупили новые катера и автомобили

Катера оснащены навигационным оборудованием и рациями. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде территориальное управление Росрыболовства обновляет техническую базу. Накануне инспектора рыбоохраны получили новые автомобили, катера, лодки и другую технику.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Катера оснащены навигационным оборудованием и рациями, для их транспортировки к водоемам закуплены прицепы.

Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова отметила, что в 2020 году в рамках обновления автопарка и спецтехники Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства уже получило 8 автомобилей.