Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Для Управления Росрыболовства в Калининграде закупили новые катера и автомобили

Технику приобрели в рамках масштабного переоснащения ведомства
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
КомментироватьОставить комментарий
Катера оснащены навигационным оборудованием и рациями.

Катера оснащены навигационным оборудованием и рациями.

Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде территориальное управление Росрыболовства обновляет техническую базу. Накануне инспектора рыбоохраны получили новые автомобили, катера, лодки и другую технику.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Катера оснащены навигационным оборудованием и рациями, для их транспортировки к водоемам закуплены прицепы.

Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова отметила, что в 2020 году в рамках обновления автопарка и спецтехники Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства уже получило 8 автомобилей.