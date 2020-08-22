На Куршской косе волонтеры укрепили авандюну, разобрав шалаши отдыхающих

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе волонтеры из центра «Доброволец» и из «ДоброШколы» провели выездной субботник. Как сообщает пресс-служба нацпарка, они помогли в разборе шалашей, построенных на морском побережье отдыхающими.

«Для того, чтобы авандюна не разрушалась под воздействием ветра, ее укрепляют с помощью древесины, оставшейся от рубок ухода за лесом. Именно из этого материала было сооружено множество шалашей вдоль берега моря», - отметили в пресс-службе и попросили любителей пляжного отдыха не трогать пескоудерживающие сооружения.