Под Багратионовском строители наткнулись на захоронение советских воинов и закопали его

. Фото: Facebook

В поселке Нивенское Багратионовского района во время экскаваторных работ обнаружили ранее неизвестное захоронение советских воинов времен Великой Отечественной войны. Об этом у себя в Facebook сообщил Евгений Завертанов, руководитель областного отделения «Поискового движения России».

К поисковикам обратился сотрудник Гурьевского следственного комитета, рассказав, что в Нивенском строители при проведении земляных работ наткнулись на человеческие останки.

«При копке траншеи экскаватором, ковшом были подняты костные человеческие останки. Костные останки были перемешаны с землей и после прокладки трубы останки были опять закопаны в траншею, некоторые фрагменты останков остались валяться на поверхности земли», - написал Евгений Завертанов.

. Фото: Facebook

Поисковики оперативно приехали на место и в отвалах нашли не только кости, но и медаль «За Отвагу». Уже решено, что ее данные отправят в архив в Подольск.

«Проведя земельные поисковые работы поисковиками было обнаружено воинское захоронение воинов Советской армии погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г», - говорится в сообщении.

Поисковики заостряют внимание властей на том, что производителями работ в Нивенском нарушен закон об увековечение памяти защитников Отечества.

. Фото: Facebook

«При производстве земельных работ территория должна быть обследована представителями поискового движения, все земельные работы должны проходить при поисковом сопровождении.

Но для наших чиновников Закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества остается не востребован, и лишь только на бумаге. Чиновники только заинтересованы в прибыли от коммерческой деятельности подрядных организаций», - отмечает Евгений.

Региональное отделение «Поискового Движения России» намерено согласовать поисковые работы в Нивенском.