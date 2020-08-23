Проводник поезда, три медика и моряк: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- семь работников предприятий, организаций, учреждений,
- семь пенсионеров (у двоих тяжёлая форма пневмонии),
- двое неработающих (в том числе один выявлен при обследовании по контакту);
- два индивидуальных предпринимателя (грузовые перевозки, юридические услуги),
- три медицинских работника
- Юрист- консультант в стоматологической клинике,
- Моряк, вернувшийся из рейса,
- Сотрудник Калининградской областной таможни
- Проводник поезда
- Приезжая в отпуск
- Сотрудник правоохранительных органов
- два школьника (заболели по контакту с родственниками)
- ребёнок полутора лет (обследован по контакту в семье)
Всего в области по состоянию на воскресенье, 23 августа, зарегистрировано 3260 случаев заболевания.