Проводник поезда, три медика и моряк: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- семь работников предприятий, организаций, учреждений,

- семь пенсионеров (у двоих тяжёлая форма пневмонии),

- двое неработающих (в том числе один выявлен при обследовании по контакту);

- два индивидуальных предпринимателя (грузовые перевозки, юридические услуги),

- три медицинских работника

- Юрист- консультант в стоматологической клинике,

- Моряк, вернувшийся из рейса,

- Сотрудник Калининградской областной таможни

- Проводник поезда

- Приезжая в отпуск

- Сотрудник правоохранительных органов

- два школьника (заболели по контакту с родственниками)

- ребёнок полутора лет (обследован по контакту в семье)

Всего в области по состоянию на воскресенье, 23 августа, зарегистрировано 3260 случаев заболевания.