Росгвардейцы задержали калининградца за кражу из супермаркета

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд получил сообщение, что в супермаркете на пр. Победы сработала кнопка тревожной сигнализации.

Администратор магазина сообщила росгвардейцам, что один из покупателей пытался похитить товары на 2 тыс рублей.

Правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.