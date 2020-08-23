Назначен новый руководитель регионального управления Росреестра

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Руководителем управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области назначена Кристина Подскребкина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Кристина Подскребкина родилась в Иркутске и закончила Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция».

До назначения на должность она являлась директором филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю в городе Елизово.