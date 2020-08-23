Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки было выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«У одиннадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у восьми диагностирована пневмония, в том числе две тяжёлые формы, у одиннадцати коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - рассказали в оперштабе.

По состоянию на 23 августа, в области на COVID-19 обследовано 153 748 человек. Под медицинским наблюдением, остаются 273 человека.