Власти приобретут более ста квартир для детей-сирот до конца года

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До конца 2020 года власти приобретут более 100 квартир для детей-сирот в Калининградской области. Об этом сообщила министр по социальной политики Анжелика Майстер.

В этом году на покупку квартир для сирот предусмотрено 250 млн рублей. По словам министра, уже приобретено 16 квартир на территории поселка Холмогоровка, 12 квартир в Гусев и 22 квартиры в поселке Голубево.

В целом, по состоянию на 21 августа, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включены 2 312 человек. Но право на жилье возникло у 1 685 человек, остальные еще не достигли 18 лет.