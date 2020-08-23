Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 120 преступлений с начала года

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Записи камер системы «Безопасный город» помогли раскрыть 127 преступлений в Калининградской области с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Также было предотвращено 389 административных правонарушений, причем, без учета нарушений Правил дорожного движения.

«Стоит отметить, что в регионе зафиксировано снижение на 15% уличной преступности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в пресс-службе «Безопасного города».

Напомним, система видеонаблюдения в Калининградской области насчитывает порядка 1400 видеокамер наружного видеонаблюдения, установленных на улицах и объектах региона.