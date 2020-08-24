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Юные калининградцы получили гранты на сумму 4 миллиона 750 тысяч рублей

В «Балтийском Артеке» прошли очные защиты проектов
Надежда РжевскаяНадеждаРжевская
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"Балтийский Артек" стал площадкой, где участники смен защищали свои проекты.

"Балтийский Артек" стал площадкой, где участники смен защищали свои проекты.

Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области завершила работу третья смена молодежного образовательного форума «Балтийский Артек на Виштынце –2020». В этом году «Балтийский Артек» стал одним из двадцати мест проведения Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов среди физических лиц.

- 22 августа состоялись очные защиты инициатив, - написал в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - В итоге, эксперты Федерального агентства по делам молодежи одобрили 11 проектов. Представители молодежи Калининградской области получили гранты на общую сумму 4 миллиона 750 тысяч рублей! Алиханов отметил также, что за три смены (с 8 – 23 августа) на форуме побывало 240 участников. 26 августа стартует четвертая смена.

Образовательная программа форума включает в себя четыре направления: «Кинопространство», «Цифровое пространство», «Пространство развития» и «Пространство добра».