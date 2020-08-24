Школы Калининграда информируют на своих сайтах о порядке работы с 1 сентября 2020 года

Перед тем, как отправить ребенка за знаниями, нужно познакомиться с новым порядком работы школ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева на недавнем совещании с руководителями образовательных организаций потребовала в срок до 30 августа разместить на своих сайтах информацию о порядке работы школ в новом учебном году.

Многие школы эту задачу выполнили, и уже можно познакомиться, во сколько какой класс заходит в школу, расписание генеральных уборок кабинетов, списки ответственных за термометрию педагогов и так далее.

Так, на сайте 28-й школы Калининграда размещено не только расписание звонков для каждой параллели и посещения классами столовой, но и время проведения квестов для 5-х классов перед началом учебного года для знакомства со школой.

На сайте 35-го лицея говорится, что «1 сентября для первоклассников, и выпускников 9-х, 11-х классов состоятся торжественные линейки. Присутствие родителей на линейках строго в маске!» Также в лицее принято решение, что «2 сентября первым уроком во всех классах пройдет «Урок Победы», посвященный 75-летию Великой Победы, а следом за ним - уроки по расписанию»

Школа № 6 предупреждает родителей 1-х и 11-х классов, что на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, могут находиться только по одному представителю семьи.

- Вход родителей в школу после линейке строго запрещен! - говорится в объявлении.

На сайте школы № 57 размещен официальный документ об организации питания в школьной столовой. В частности, говорится, что длительность перемен, предусмотренных для приема пищи, – не менее 20 минут. Уборка столовых с дезсредствами будет проводиться после обеда каждой параллели. В школе усилен родительский контроль за организацией питания.