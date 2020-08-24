На фестивале «Короче» победил фильм «Хочу домой»

Победителем кинофестиваля «Короче» в Калининграде стала картина «Хочу домой» режиссера Татьяны Лялиной. Об этом сообщает ТАСС.

- Главный приз фестиваля достался картине «Хочу домой» о человеке, который настолько хотел домой, что восстал из могилы и отправился туда. Награду за лучшую режиссуру присудили Алексею Талызину, снявшему фантастический триллер «Кое-что задаром», приз за лучший сценарий получил фильм «Саша ищет таланты» Павла Сидорова. Специальный приз жюри присудили картине «Кощей» Романа Михайлова, приз зрительских симпатий от КиноПоиска получила короткометражка Эдины Умеровой «Годовщина», - говорится в сообщении.

С работами кинофестиваля можно было познакомиться в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» с 17 по 23 августа. В этом году фестиваль впервые прошел в онайн-формате из-за COVID-ограничений.