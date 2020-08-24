Учитель, горничная и четверо продавцов: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших пятеро неработающих, пятеро работников предприятий, организаций, шестеро пенсионеров (в том числе один обследован перед плановой госпитализацией, двое из одной семьи).

Также коронавирус был выявлен у студентки, четверых продавцов-кассиров, горничной и учителя.

Всего в области по состоянию на понедельник, 24 августа, зарегистрировано 3283 случая заболевания.