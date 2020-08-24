В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 24 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на пр-т Мира 108, ул. Каштановая аллея 56-58, ул. Косм. Леонова 28а, ул. Кирова 89-95, ул. Зоологическая 55-65, ул. Минусинская 15-21, 16а, ул. Беговая 43-45, ул. С. Разина 34, 36, 35-47, ул. Каменная 1-19, 6-26, ул. К. Маркса 49-65, 98-110, ул. Коммунальная 19-27.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. А.Невского 36,40,46, ул. Краснооктябрьская 9, бул. Л. Шевцовой 53а, ул. Дзержинского 23, ул. Каштановая аллея 141 (МАОУ ШИЛИ).

Горячая вода отключена сегодня до вечера на ул. Щорса 1-3 и ул. Комсомольская 63-65 для проведения ремонтных работ на теплотрассе перед вводом в дом.