В Правдинском районе скутерист без прав врезался в дерево

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье, 23 августа, в Калининградской области произошло два ДТП с участием мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Правдинском районе 56-летний скутерист на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В полиции отметили, что у мужчины не было водительских прав. В результате ДТП он получил травмы.

В Гвардейском районе 21-летний водитель «Мерседеса» при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл «Сузуки»

В результате ДТП 32-летний водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла получили тесные повреждения.