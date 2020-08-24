«AZUR air» в сентябре запускает чартеры из Калининграда в Анталью

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С 6 сентября авиакомпания «AZUR air» начнет выполнять чартерные рейсы из Калининграда в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Boeing B-738 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Полетная программа запланирована до 22 октября 2020 года.

В пресс-службе «Храброво» добавили, что о расписании полетов авиакомпании «Royal Flight» в Турцию будет сообщено дополнительно.