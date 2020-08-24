Бильярдист из Калининграда стал бронзовым призером чемпионата России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошел чемпионат России по русскому бильярду в дисциплине «Динамичная пирамида» проводились в Москве. В соревнованиях приняли участие 109 представителей ведущих отечественных школ бильярдного спорта.

Трижды бронзовый призёр юношеских первенств страны прошлых лет Глеб Порукевич из областной спортивной школы по шахматам и бильярду подтвердил статус одного из самых перспективных игроков России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, калининградец, победив в 23 партиях из 34 сыгранных, уступил в полуфинале мастеру спорта международного класса Олегу Еркулеву из Оренбурга со счётом 3:5. И занял одно из двух третьих мест, согласно регламенту соревнований.

Благодаря этому результату четырнадцатилетний калининградец выполнил норматив на присвоение отраслевого звания «Мастер спорта России» и стал самым молодым его обладателем в российском бильярде.