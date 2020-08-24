В Черняховске полицейские раскрыли кражу собаки с территории отеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отдыхающие арендовали номер в загородном отеле, куда приехали вместе со своим питомцем породы «Бигль». В один из дней супруги решили прокатиться на байдарке и привязали собаку к столбу во дворе отеля.

Вернувшись, горожане обнаружили отсутствие своего любимца. Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников службы безопасности и выяснили, что кражу совершила женщина, которая уехала на такси. Выяснив адрес 25-летней злоумышленницы, сотрудники полиции доставили её в дежурную часть. Женщина дала признательные показания и вернула собаку.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.