C 1 сентября возобновляется льготный проезд школьников и студентов в пригородных поездах

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С 1 сентября в Калининградской области школьники и студенты очной формы обучения могут приобретать билеты на проезд в пригородных поездах со скидкой в 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для оформления льготных проездных документов школьникам необходимо предъявить справку, заверенную печатью учебного заведения, а студентам — студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2020/2021 учебный год. При этом с учетом необходимости переоформления документов в учебных учреждениях до 15 сентября льготные билеты возможно будет приобретать на основании выданных ранее справок», - отметили в правительственной пресс-службе.

Отметим, что региональные власти ежегодно выделяют деньги для компенсации выпадающих доходов в связи с установлением тарифов на перевозки населения ниже экономически обоснованного уровня. В 2020 году эта сумма определена на уровне 412 млн рублей, помимо этого, выделяется 10 млн рублей на перевозку студентов и школьников по льготному тарифу.