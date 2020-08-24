В Зеленоградске спасли пьяного калининградца, который уплыл далеко в море

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске отдыхающий из Калининграда заплыл слишком далеко в море, ему помогли спасателя. Как сообщает администрация Зеленоградска, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он отплыл от берега примерно на километр.

Инцидент случился в минувшую субботу, 22 августа на пляже «Самбия». Купальщика спасли, благодаря бдительности муниципальных спасателей во взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службой администрации и пограничной службой.

Всего же спасательным гидроциклом доставили на берег четверых отдыхающих, заплывших на значительное расстояние от берега.

В администрации Зеленоградска отметили, что отдыхающие в выходные «постоянно пренебрегали правилами поведения на воде».