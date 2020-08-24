Власти выделили 16 млн рублей на обновление дорожной разметки

В Калининградской области в этом году дважды обновят разметку на дорогах с высокой интенсивностью движения. Об этом на своей странице в “Фейсбук” написала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

“Повторное нанесение разметки и пешеходных переходов идет полным ходом. Всего на это запланировано выделить 16 миллионов рублей. В общей сложности разметку обновят на 820 км дорог и 200 пешеходных переходах”, - сообщила Дятлова.

По словам министра, в регионе также обновят разметку на пешеходных переходах.

“Надеемся таким образом повысить внимательность всех без исключения участников дорожного движения в осенне-зимний период и, как следствие, снизить количество аварий. Весной следующего года проанализируем статистику дорожно-транспортных происшествий и, таким образом, оценим эффективность этой меры”, - добавила министр развития инфраструктуры.