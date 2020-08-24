Территорию за Домом искусств в Калининграде запретили застраивать

Наталья Сибирева. Фото: Александр КАТЕРУША

Территорию за Домом искусств в Калининграде не будут застраивать, так как земля теперь относится к зеленым зонам. Об этом в понедельник, 24 августа, журналистам сообщила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева.

- На земельном участке за Домом искусств предполагалось строительство. Но на сегодняшний день договор аренды прекращен. Этот участок отнесен к зеленым зонам. Строительства на территории за Домом искусств не будет, - сказала она и отметила, что стройка у Дома искусств действительно начиналась, но потом была остановлена.

Земельный участок, где хотели возвести здание, был возвращен городу. Теперь городским властям придется приводить в порядок эту территорию.