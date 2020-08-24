Кофе и другие подарки: Tele2 поздравляет калининградцев с понедельником

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В Калининграде сделать приятным начало рабочей недели и получить подарок в понедельник теперь возможно благодаря проекту «Понедельники Tele2».

Зайти за кофе по дороге на работу, отправиться вечером в кино или заказать пиццу в кафе – таким может быть приятный понедельник для абонентов Tele2. Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели.

Калининградским абонентам Tele2 будет доступен сет из трех предложений. Так, по понедельникам клиенты оператора смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс», получить в подарок второй билет в кино в сети «КАРО» и вторую пиццу в сети «Додо пицца». Так что Бесплатный кофе, билеты в кино или пицца - выбирать не придется! Можно воспользоваться сразу всеми подарками. Предложения будут действовать каждый понедельник до 14 сентября.

Быть нашим абонентом не только выгодно, но и приятно. С помощью проекта «Понедельники Tele2» мы ввели новый ритуал в жизни наших клиентов, который превращает самый трудный день недели в приятный, - говорит Инна Походня, директор по маркетингу Tele2. - Понедельник больше не «день тяжелый» для многих пользователей Tele2.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.