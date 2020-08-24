Первый чартер в Анталью оказался под завязку забит калининградцами

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В понедельник из аэропорта "Храброво" возобновились международные рейсы.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в турецкую Анталью отправился чартерный рейс компании Royal Flight.

- Самолет Boeing B737 вылетел со 100-процентной загрузкой, на отдых отправились 192 пассажира, - пояснили в пресс-службе.

Также стало известно, что 6 сентября 2020 года чартерные рейсы из Калининграда в Анталью начнет осуществлять авиакомпания Azur air. Самолеты Boeing B-738 в компоновке 189 пассажирских кресел будут летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

- Полетная программа запланирована до завершения летнего сезона 22 октября 2020 года, - добавили в "Храброво".