Набережную Преголи напротив Кафедрального собора объявили зеленой зоной

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде большой участок земли вдоль Московского проспекта, между Домом Советов и Преголей, объявили зеленой зоной. Об этом в понедельник, 24 августа, журналистам сообщила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева.

- Это было предложение губернатора перевести зону смешанной деловой застройки, которая тянется от Деревянного моста до улицы Виктора Гюго в территорию со статусом зеленой зоны, - сказала Наталья Сибирева. Зеленая зона – элемент градостроительства, на котором находятся зеленые насаждения: деревья, кустарники. Такая зона предназначена для создания комфортной городской среды и для защиты экологии.

Наталья Сибирева отметила, что территория смешанной деловой застройки, о которой идет речь, могла быть застроена деловыми центрами и гостиницами.

- Это могло здесь быть. Но мы понимаем тот каркас, который сейчас есть: Кафедральный собор, соединение с Домом Советов... Естественно, эта зона должна оставаться зеленой, – сказала Наталья Сибирева.

Кроме того, зеленой зоной стала территория у нижнего прода в границах ул. Пролетарской и ул. Шевченко, которая прежде проходила как зона смешанной деловой застройки.

- Территория Нижнего пруда, где находятся мировые часы, и далее до дороги на Пролетарской, отнесена к зеленой зоне, - сказала заместитель председателя правительства области.

Более того, по ее словам зеленой зоной и сквером, который невозможно будет застроить, теперь считается территория на пересечении Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской, перед морским колледжем.