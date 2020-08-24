В Зеленоградске распоясались голые туристы

Купальник - одежда для пляжа! Фото: Иван МАРКОВ

На последнем аппаратном совещании в администрации Зеленоградского городского округа поднимался вопрос о туристах, которые в купальниках фланируют по центру города.

Как сообщает муниципальная газета "Волна", эта фривольность раздражает как местных жителей, так и других туристов.

Со стороны жителей Зеленоградска поступили предложения ограничить пребывание туристов в нижнем белье пляжами и променадом, как это сделано, например, на курортах Краснодарского края и некоторых городах Европы.

"У нас не только пляжный курорт, он именно информационный, тут история, - высказывается в соцсетях Мария Мигас. - Ходить между историей с голой попой считаю некрасиво... Такое можно где-то в деревнях вокруг Черного моря".

"На эти попы приходится смотреть нашим детям! - не сдерживает эмоций Ольга Сидорова. - И зачем это? Конечно, нужно запретить!"

"Пусть хотят в другом месте, - присоединяется к хору разгневанных голосов Марина Павлова. - Есть правила приличия, прежде всего в голове. Одно дело пляж, другое дело - парк, город. Приятней созерцать дам в шляпах и палантинах, нежели в целлюлите. Ну, и музчинки в плавких с бледными ножонками да с банкой пива, выглядят отвратительно".

А вот Светлана Хадеева считает, что запретов и так у нас стало слишком много.

"Не надо ничего запрещать, пусть ходят, как хотят", - считает дама.

Точку в обсуждении придется ставить муниципальным властям. Но они хотят быть объективными, а поэтому собираются привлечь к этому делу общественность.

- С одной стороны, мы рады гостям нашего курорта, хотим, чтобы все чувствовали себя хорошо. С другой стороны, их поведение не должно причинять дискомфорт другим отдыхающим, - сказал на совещании исполняющий обязанности главы администрации Зеленоградского городского округа Руслан Андронов. - Нужно ли как-то регламентировать требования к внешнему виду туристов? Думаю, что этот вопрос требует обсуждения.

Вероятно, окончательное решение по вопросу "голых туристов" будет принято уже в преддверии следующего курортного сезона. В этом году погода вряд ли будет радовать нас еще долго, а значит количество обнаженки на единицу площади и в Зеленоградске, и в Светлогорске, и в других местах сильно уменьшится.